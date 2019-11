Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit vielen Monaten leide die TUI - ähnlich wie weltweit zahlreiche andere Airlines auch - unter dem Flugverbot für die Boeing-Maschinen des Typs 737 Max. Doch nun sei offenbar endlich wieder Licht am Ende des Tunnels erkennbar.Denn es gebe durchaus Hoffnung, dass die 737 Max bald wirklich wieder abheben dürfe. Zwar habe Boeing die Wiederzulassung der Maschinen wieder einmal verschoben, dieses Mal aber lediglich bis Januar. Dann solle mit der Überprüfung des Trainings für Flugcrews gestartet werden.Boeing habe zudem angekündigt, ab Dezember wieder neue gefertigte 737-Max-Flieger ausliefern zu wollen. Der Aktienkurs des Dow-Titels habe daraufhin kräftig zugelegt.Die jüngsten Meldungen würden durchaus wieder Anlass zu Optimismus geben. Dennoch bleibe die TUI-Aktie angesichts der Risiken mit den Fliegern des Typs 737 Max sowie der Unsicherheiten bezüglich des Brexit ein heißes Eisen. Daher sollten bei den günstig bewerteten Papieren weiterhin ausnahmslos mutige Anleger zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 9,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link