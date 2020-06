Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,532 EUR +4,57% (03.06.2020, 11:48)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,51 EUR +7,83% (03.06.2020, 11:33)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI werde entschädigt. Der Hannoveraner Konzern habe sich mit dem US-Flugzeughersteller Boing über Schadensersatz geeinigt, nachdem TUI infolge des Flugverbots der 737 Max größerer finanzieller Belastung ausgesetzt gewesen sei. In der Vereinbarung werde zudem geregelt, dass TUI bereits bestellte Flugzeuge erst später abnehmen könne - das erleichtere dem durch die Coronakrise angeschlagenen Reisekonzern, seine Flotte zu verkleinern.TUI entstanden seien nach dem weltweiten Flugverbot finanzielle Schäden entstanden, da der Reisekonzern teure Ersatzflugzeuge habe mieten müssen, die zudem mehr Treibstoff verbraucht hätten. Allein im Geschäftsjahr 2018/19 habe TUI die Belastung auf 293 Mio. Euro beziffert. Für das laufende Jahr solle der Schaden sogar noch höher sein. Die finanziellen Details seien stillschweigend vereinbart worden. Die Vereinbarung umfasse eine Kompensation, die einen erheblichen Schadens abdecke, so TUI. Der Großteil der Belastung werde in den kommenden zwei Jahren ausgeglichen.Operativ bleibe TUI weiter angeschlagen. Durch die Pandemie sei das Geschäft drastisch eingebrochen. Zwar könne das Sommergeschäft ab Mitte Juni wieder anlaufen, doch wie stark Reisebeschränkungen und Auflagen das Geschäft beeinträchtigen würden, sei unklar. Mit einer nachhaltigen Erholung sei erst in Jahren zu rechnen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link