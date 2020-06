Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,087 EUR +2,17% (29.06.2020, 12:02)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,126 EUR +4,22% (29.06.2020, 11:47)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (29.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Eine zweite Corona-Welle hänge wie ein Damoklesschwert über TUI - käme es dazu, wäre es verheerend für den Touristik-Konzern aus Hannover. Dieses Szenario würde die Hoffnungen auf eine einigermaßen ordentliche Sommer-Saison 2020 mit einem Schlag zerbröseln. Und die Sorgen vor einer solchen zweiten Welle seien alles andere als unbegründet - das würden weltweit aktuelle Corona-Entwicklungen belegen. Was bedeute das für die TUI-Aktie?Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle wachse. So stehe beispielsweise in der bei Urlaubern beliebten portugiesischen Hauptstadt Lissabon ein zweiter Lockdown bevor. Es seien zwar laut Auswärtigem Amt "19 nicht touristische Gemeinden" betroffen, dennoch könne sich das Infektionsgeschehen schnell auf andere Stadt- und auch Landesteile wie die als Sommer-Destination attraktive Algarve ausbreiten. So fliege TUI seit dem 17. Juni wieder regelmäßig Touristen nach Faro, dem Drehkreuz der Algarve.Die Gefahr einer zweiten Welle drohe genauso auch außerhalb Europas. So seien in Asien, Iran, Israel, Neuseeland und auch aus den USA wieder höhere Fallzahlen gemeldet worden. Und auch wenn das beliebte Sommer-Urlaubsziel Griechenland sich angesichts überschaubarer Corona-Zahlen auf den Tourismus-Start ab 1. Juli vorbereite - als zumindest "starker Kontraindikator" diene die Meldung sicherlich nicht.TUI sei im Würgegriff der Pandemie. Eine zweite Corona-Welle wäre katastrophal für den Touristik-Konzern. Angesichts dieser Risiken sei TUI derzeit als solides Investment nicht geeignet. Allenfalls Trader können auf kurzfristige Entwicklungen zocken, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link