Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,504 EUR +5,30% (14.03.2019, 12:35)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters Europas TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe es in den vergangenen Handelswochen im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung ohnehin schon schwer gehabt. Nun kämen auf den deutschen Touristikriesen aufgrund der Flugverbote für die Boeing-Flugreihe 737 Max 8, von denen TUI 15 in Betrieb gehabt habe, weitere Kosten zu. Der Reisekonzern habe diese nun beziffert und diese Zahl dürfte viele Marktteilnehmer beruhigt haben: TUI rechne mit einer Belastung von wöchentlich "nur" ca 3 Mio. Euro. Allerdings könnte es laut der US-Luftfahrtbehörde noch "ein paar Monate" dauern, bis es zu einer Wiederaufnahme der Flüge mit den Flugzeugen des Typs 737 Max 8 komme.Die TUI-Aktie habe sich im gestrigen Handel wieder erholen und über die 9-Euro-Marke klettern können. Dennoch sei es hier noch zu früh, wieder einzusteigen. Anleger sollten weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2019)