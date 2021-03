Die Hoffnungen lägen weiterhin auf dem Sommer. Mit fortschreitenden Impf-Erfolgen sollte die TUI wieder bessere Geschäfte machen.



Investierte TUI-Anleger bleiben mit Mut und Stopp bei 3,60 Euro engagiert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Seit Dienstag bis voraussichtlich Mitte Mai komme kein TUI-Touri von Mallorca runter, wenn er nicht einen aktuellen Corona-Test mit negativem Ergebnis vorweisen könne. Während es hierzulande immer noch auch mit den Tests und dem Impfen hapere, habe die Urlaubsinsel offenbar alles im Griff.Seit dem 30. März müssten alle aus dem Ausland in Deutschland ankommenden Flugreisenden einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein dürfe. Trotz Warnungen der Bundesregierung würden zurzeit viele Deutsche auf Mallorca Urlaub machen. Branchenschätzungen zufolge würden bis Ostermontag insgesamt rund 40.000 Besucher aus Deutschland die Mittelmeerinsel besuchen.Die Corona-Zahlen auf Mallorca seien zurzeit vergleichsweise niedrig, seien aber in den vergangenen Tagen von einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 20 auf jetzt knapp 37 gestiegen. Die Regionalregierung habe deshalb die Restriktionen in den Urlaubsorten wieder erhöht: Restaurants, die zuvor ein Drittel ihrer Kapazitäten in den Innenräumen hätten auslasten können, dürften jetzt nur noch die Terrassen öffnen. Ab 17 Uhr habe schon zuvor eine Sperrstunde und von 22 bis 6 Uhr eine Ausgangssperre gegolten.An der Playa de Palma würden sich Cafés und Restaurants wieder füllen, von Partymachern oder gar Ballermann-Touristen sei hingegen nichts zu sehen. Gerlinde Weiniger, Chefin des Restaurants "Münchner Kindl" habe laut "Handelsblatt" gesagt: "Die Leute, die momentan zu uns kommen, essen etwas in Ruhe oder trinken einen Kaffee - Party macht hier keiner." Die Diskos hätten geschlossen.Und das Testen? Der Reisekonzern TUI habe betont, dass allen Touristen, die einen Pauschalurlaub gebucht hätten, ein Corona-Test in ihren Hotels angeboten werde. "Da gibt es keine Probleme", so TUI-Sprecher Aage Dünhaupt.Viele Deutsche würden auch andere Testmöglichkeiten in Privatkliniken und bei Ärzten der Insel nutzen. Im öffentlichen Gesundheitssystem könnten sich hingegen nur Menschen mit Corona-Symptomen testen lassen.Ärzte auf Mallorca würden deutschen Urlaubern zu einer frühzeitigen Terminvereinbarung für einen Corona-Test raten. "Rein rechnerisch könnte es vor allem Ostermontag eng werden", habe der Arzt Andreas Leonhard vom Deutschen Facharzt-Zentrum in Paguera heute der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Sein Kollege Ulrich Esser gehe davon aus, dass wohl alle Deutschen getestet werden könnten, "wenn sie sich rechtzeitig um einen Termin kümmern". Auf keinen Fall solle man bis zum Tag der Rückreise warten.Die TUI-Aktie steige am Mittwoch leicht an, notiere aber weiterhin unter ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, der für den kurzfristigen Trend wichtig sei.Das angelaufene TUI-Geschäft auf Mallorca dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in den meisten anderen Urlaubsregionen noch deutlich Urlauber-ärmer aussehe. Die TUI-Aktie scheine deshalb unter der 50-Tage-Linie "gefangen".