Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,508 EUR +1,39% (04.02.2020, 09:36)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,536 EUR +1,30% (04.02.2020, 09:51)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Anteilseigner der TUI hätten in den vergangenen Wochen nur wenig Grund zur Freude gehabt. Nachdem eine Rally den Kurs von Mitte August bis November bis in den Bereich über 12 Euro gehievt habe, habe eine deutliche Korrektur eingesetzt. Doch nun nahe immerhin ein Termin, der die Laune der Aktionäre wieder etwas verbessern dürfte.Denn am 11. Februar finde die Hauptversammlung des Touristikriesen statt. Dabei dürfte die Ausschüttung einer Dividende von erneut 0,54 Euro je Aktie abgesegnet werden. Jeder Anleger, welcher die TUI-Papiere dann zum Ende des Handelstags am 11. Februar (Dienstag) im Depot habe, dürfe sich dann über eine satte Rendite freuen. Gemessen am gestrigen Schlusskurs von 9,39 Euro würde sich damit eine Dividendenrendite von 5,75 Prozent ergeben.Der Reisekonzern sei sehr stark aufgestellt, verfüge über ein gutes Management und eine solide Bilanz. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven seien durchaus positiv. Aktuell würden allerdings die Probleme mit den Fliegern des Typs Boeing 737 Max belasten. Zudem ist das Chartbild aktuell noch angeschlagen, weshalb Anleger vorerst weiterhin die Füße stillhalten sollten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: