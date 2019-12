Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe am vergangenen Freitag kräftig vom Wahlausgang in Großbritannien profitieren können - obwohl noch in den Sternen stehe, ob die neue Machtfülle von Boris Johnson der Branche auch tatsächlich helfen werde. Wichtig werde für den Reisekonzern vor allem, dass es nach dem Brexit keinerlei bzw. nur kaum spürbare Einschränkungen bei der Reisefreiheit der Briten in die Europäische Union gebe. Denn der Verkauf von Urlaubsreisen britischer Bürger auf die Balearen oder die Kanaren sei für das Reisevermittlungsgeschäft des deutschen Touristikriesen weiterhin eine wichtige Einnahmequelle.Rein charttechnisch betrachtet werde es indes nun interessant, ob die TUI-Aktie wieder einen neuen Aufwärtstrend ausbilden könne, nachdem der zuvor seit August intakte kürzlich gerissen worden sei. Pendele der Kurs hingegen weiterhin nur seitwärts, wäre es wichtig, dass zumindest das Zwischentief bei 10,63 Euro nicht unterschritten werde. Denn in diesem Fall wäre ein erneuter Test der 10-Euro-Marke wahrscheinlich.Aktuell sehe es allerdings eher danach aus, dass sich die TUI-Aktie allmählich wieder dem Mehr-Monats-Hoch bei 12,70 Euro annähere. Sollte auch diese Hürde genommen werden, stünden die Chancen gut, dass das im Februar aufgerissene Gap bei 13,31 Euro geschlossen werde.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link