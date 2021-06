XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (01.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Beim Hannoveraner Konzern sei offenbar Besserung in Sicht. So seien die Finanzschulden "keinesfalls erdrückend", wie Strategievorstand Peter Krüger gegenüber der "Börsen-Zeitung" gesagt habe. Zudem habe man den Mittelabfluss reduzieren können. Und nach dem jüngsten Verkauf der Riu-Hotels wolle TUI nur noch vereinzelt Transaktionen vornehmen.Konkret habe Krüger gesagt: "TUI kann diese Schulden bewältigen, wenn sie an ihre Ertragskraft der Vorkrisenzeit anknüpft", als zuletzt ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 2 Mrd. Euro erzielt worden sei. Der Manager gehe davon aus, dass dies gelinge, denn das Geschäft nehme Fahrt auf."Die Buchungsnachfrage belebt sich immer mehr, so dass auch Cash reinkommt und der Mittelabfluss deutlich gebremst wird", so Krüger, der darauf setze, dass das Unternehmen in den kommenden Sommermonaten kein Geld mehr verbrenne. Der Verkauf der 49%-Beteiligung an den Riu-Hotel-Immobilien für insgesamt 670 Mio. Euro sei nicht aus Gründen der Liquiditätsknappheit erfolgt, habe der Strategievorstand hinzugefügt. Aktuell habe der TUI noch 411 Hotels in Betrieb und 19 weniger in ihrem Besitz. "Es kann sein, dass wir noch kleinere Deals über fünf oder insgesamt acht Häuser abschließen, aber ein großer Brocken ist nicht mehr in Sicht", betone der Manager.Allerdings arbeite der Reisekonzern daran, weitere Positionen aus der Bilanz zu entfernen. Nachdem die Luxusmarke Hapag-Lloyd Kreuzfahrten vergangenes Jahr für 837 Mio. Euro an TUI Cruises (Gemeinschaftsunternehmen von TUi und Royal Caribbean) verkauft worden sei, solle dieser Modus Operandi auch bei den fünf Schiffen der britischen Marke Marella Cruises Anwendung finden. Allerdings sei hier nicht vor 2022 mit Fortschritten zu rechnen, da das Kreuzfahrtgeschäft erst allmählich wieder anlaufe. Und für TUI Cruises sei Liquiditätssicherung oberstes Gebot. Auch die Nachfrage im meist sehr langfristig gebuchten Kreuzfahrtgeschäft belebe sich indes spürbar. Krüger spreche von einer "sehr guten Buchungslage für 2022".