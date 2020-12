Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (23.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe bei TUI deutliche Spuren hinterlassen. So sei der weltgrößte Reisekonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr tief in die roten Zahlen geflogen. Nur durch drei staatliche Rettungspakete habe das Unternehmen überleben können. Derzeit würden die Hoffnungen der Hannoveraner auf einem hocheffizienten Impf-Prozess und einer (schnellen) Rückkehr zur Reisenormalität im Sommer 2021 ruhen. Die Analysten von Berenberg seien indes skeptisch.Konkret hätten die Experten ihr Kursziel für TUI von 3,50 Pfund (3,86 Euro) auf 2,50 Pfund (2,75 Euro) gesenkt und ihre Verkaufsempfehlung bestätigt. Sie würden dies damit begründen, dass ein Covid-19-Impfstoff gegen das Virus selbst helfen könne, aber nichts an der Kapitalstruktur des Unternehmens ändere.Überdies würden die Berenberg-Analysten sagen, dass die Impfstoff-New und ein weiteres Finanzierungspaket der deutschen Regierung der TUI-Aktie zwar "einen echten Schuss in den Arm" gegeben habe. Sie würden aber "wenig Grund für einen erhöhten Enthusiasmus in der Aktie" sehen - trotz des Optimismus, dass "wir alle wieder in den Urlaub fahren werden".Die Lage bleibe für TUI schwierig. Die Hoffnungen würden auf einer mittelfristigen Rückkehr (Sommer 2021) zur gewohnten Reisenormalität ruhen. Die Aktie, die jüngst die Stopp-Marke des "Aktionär" bei 4,10 Euro erreicht habe, sei verkauft worden.Ein Neueinstieg drängt sich derzeit nicht auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link