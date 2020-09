Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die ohnehin arg gebeutelte Reisebranche und damit auch TUI müssten fast täglich neue Hiobsbotschaften verkraften. Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen seien jetzt auch die Kanarischen Inseln als Risikogebiet eingestuft worden. Das Auswärtige Amt dehne die Reisewarnung damit auf ganz Spanien aus. Trotz dieser neuerlichen Negativ-Nachricht könne die TUI-Aktie im frühen Handel zulegen.Auf den vom Coronavirus noch bis vor kurzem weitgehend verschonten Kanaren lasse die Pandemie nun doch die Alarmglocken läuten. Und das sehr laut: Mit 300 Fällen pro Tag während der vergangenen Woche hätten die regionalen Gesundheitsbehörden in Las Palmas zuletzt stark steigende Infektionszahlen gemeldet.Die zu Spanien gehörenden Atlantik-Inseln hätten deshalb am Mittwoch dann auch prompt ihre bisherige Sonderstellung verloren und wurden von Deutschland auf die "schwarze Liste" der Risikogebiete gesetzt. Dort sei der Rest Spaniens - inklusive der bei Deutschen beliebten Balearen samt der Ferieninsel Mallorca - bereits seit Mitte August aufgeführt.Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet sei, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben habe. Auf den Kanaren habe diese Zahl binnen sieben Tagen bei mehr als 95 gelegen. Damit stünden die Inseln vor der Westküste Afrikas inzwischen schlechter da als manche andere spanischen Gebiete, für die seit Mitte August die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gelte, wie etwa das ebenfalls vom Tourismus stark abhängigen Valencia (62) oder Andalusien (knapp 57). Auf den Balearen mit der Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, liege diese Zahl derzeit bei knapp 60.Branchenführer TUI treffe diese Ausweitung der Reisewarnung auf ganz Spanien besonders heftig. Die Kanaren seien ein durchaus beliebtes Herbst- und Winter-Ziel. Der Touristik-Konzern werde angesichts dieser dramatischen Corona-Lage weiterhin ums Überleben kämpfen müssen.Anleger sollten die TUI-Aktie besser meiden, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2020)Mit Material von dpa-AFX