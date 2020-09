Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,999 EUR -2,19% (22.09.2020, 11:09)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,992 EUR +1,22% (22.09.2020, 10:53)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Dieser Schritt sei eine zwangsläufige Folge der Realität: Der weltgrößte Reiseanbieter TUI habe angesichts neuer Reisewarnungen wegen der Corona-Pandemie sein Angebot weiter reduziert. "Dies spiegelt die anhaltende Unsicherheit im Hinblick auf Reisebeschränkungen wider", so TUI. Die Aktie pendle im frühen Handel um die Nulllinie im Bereich der Drei-Euro-Marke.Konkret würden die Hannoveraner rund ein Fünftel des Programms streichen. Insgesamt stünden damit noch rund 40 Prozent des ursprünglichen Angebots zur Auswahl, wie TUI am Dienstag mitgeteilt habe. Das reduzierte Angebot sei zuletzt zu rund 30 Prozent gebucht gewesen - nahezu so viel wie ein Jahr zuvor.Inklusive des im August vereinbarten und bereitstehenden weiteren Staatskredits des Bundes von 1,2 Milliarden Euro verfüge TUI über eine Liquidität von rund zwei Milliarden Euro. Aufgrund der unsicheren Reiselage rechne der Konzern aber mit einer etwas schlechteren Entwicklung der Kassenlage im ersten Geschäftsquartal 2021 von Oktober bis Ende Dezember. Pro Monat dürfte der Mittelabfluss im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich liegen.Derzeit kämpfe der Reisekonzern mit Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes, etwa für Spanien inklusive der Balearen und Kanaren - bei Deutschen und Briten ein äußerst beliebtes Urlaubsziel. "Seit der Wiederaufnahme des Geschäfts sind 1,4 Millionen Kunden mit uns in den Urlaub gefahren", so TUI-Chef Fritz Joussen und habe sich auf den Zeitraum von Mitte Juni bis Ende August bezogen. "Die Verfügbarkeit von Destinationen wird aktuell stark von der politischen Bewertung und der Entwicklung der Pandemie beeinflusst. Wir agieren derzeit in einem volatilen Marktumfeld und dies wird voraussichtlich auch noch in den kommenden Quartalen so bleiben", habe der Manager erklärt.Im Sommer 2021 wolle TUI nach wie vor wieder 80 Prozent der ursprünglich geplanten Kapazität anbieten. Viele Urlauber hätten ihre Reisen auf das kommende Jahr umgebucht oder würden sich ihre Reisen frühzeitig sichern wollen, inklusive Umbuchungen lägen die Buchungen für den Sommer des kommenden Jahres um 84 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Auch die Durchschnittspreise seien gestiegen.Ständig neue Reisewarnungen würden den Reiseveranstaltern das Leben und Agieren extrem schwer machen. TUI fahre wie alle Reise-Veranstalter auf Sicht und sei immer wieder gezwungen, kurzfristig zu reagieren. Die (weitere) Reduzierung des Winter-Programms sei eine logische Folge.Angesichts der große Corona-Unsicherheiten umschiffen Anleger die Aktie des Touristik-Konzerns, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2020)