Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,48 EUR -3,59% (25.09.2019, 09:48)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,345 EUR -5,09% (25.09.2019, 10:03)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (25.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie des Touristikriesen TUI habe auf die Pleite des langjährigen Erzrivalen Thomas Cook mit kräftigen Kurssprüngen reagiert. Und in der Tat seien die Aussichten für den europäischen Marktführer gut. Allerdings gebe es auch nach wie vor Risiken, welche Anleger auf keinen Fall ausblenden sollten.Der größte Belastungsfaktor für die TUI in den vergangenen Monaten sei das Grounding der 737-Max-Maschinen gewesen, was zu Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe geführt habe, da sich TUI deshalb Ersatzmaschinen habe beschaffen müssen. An diesem Problem habe die Thomas Cook-Pleite ebenso wenig geändert wie etwa an den Unsicherheiten durch den Brexit. Großbritannien sei zusammen mit Deutschland der mit Abstand wichtigste Markt für die TUI.Zudem leide die Tochter TUIfly wie sämtliche anderen europäischen Airlines unter den anhaltend niedrigen Ticketpreisen.Anleger sollten also nach wie vor die bestehenden Risiken bei der TUI im Auge behalten. Daher bleibt die günstig bewertete TUI-Aktie weiterhin nur für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten nun den Stoppkurs auf 8,20 Euro nachziehen. (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link