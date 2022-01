Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,936 EUR +1,14% (25.01.2022, 13:19)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,941 EUR +4,92% (25.01.2022, 13:04)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (25.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei nach den gestrigen Kursverlusten heute wieder solide in der Pluszone. Neben der allgemeinen Erholung des Sektors profitiere das Papier des Reiseveranstalters von zwei Nachrichten. Zum einem wolle man das Flugangebot ab Hamburg in der diesjährigen Ferienzeit nach Spanien und Griechenland aufstocken. Zum anderen sorge Boris Johnson für gute Laune.Für geimpfte Einreisende nach England gebe es nämlich künftig eine Hürde weniger. Die verpflichtenden Corona-Tests, die bislang nach der Einreise gemacht werden müssten, sollten ersatzlos entfallen, wie der britische Premierminister Boris Johnson gestern angekündigt habe. Die Änderung solle am 11. Februar in Kraft treten.Bislang müssten alle Urlauber und Rückkehrer bei privaten, von der Regierung zertifizierten Anbietern auf eigene Kosten Tests buchen und bis spätestens zum zweiten Tag nach der Einreise durchführen. Derzeit sei dafür ein Antigen-Schnelltest ausreichend, zuvor sei sogar ein PCR-Test verlangt worden. Für Ungeimpfte werde diese Pflicht weiterhin gelten - genauso wie weitere Tests vor der Einreise sowie an Tag 8 und die Pflicht zur Isolation.Schottland, Wales und Nordirland würden eigenständig über ihre Corona-Politik entscheiden, sich bei Reiseregeln aber oft an England orientieren, da viele internationale Reisende ohnehin über London ins Land kämen. Hintergrund: England sei neben Deutschland der wichtigste Markt für TUI. Und CFO Sebastian Ebel habe jüngst in einem Interview gesagt, dass das Buchungsaufkommen in Großbritannien aufgrund der Änderungen im Corona-Management zuletzt bereits gestiegen seien.TUI schicke sich zwar aufgrund des positiven Newsflows an, die Drei-Euro-Marke zurückzuerobern. Doch für ein stärkeres Momentum brauche es wohl operativ überzeugende Zahlen. Die nächste Chance dazu bekämen die Hannoveraner am 8. Februar, wenn die Q1-Zahlen verkündet würden.Die TUI-Aktie gehört auf die Watchlist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" (Analyse vom 25.01.2022)Mit Material von dpa-AFX