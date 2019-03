Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (26.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie des Touristikkonzerns TUI kämpfe im heutigen Handel wieder mit der wichtigen Unterstützung bei 9,00 Euro. Sollte diese Marke nicht halten, drohe weiteres Ungemach. Doch während es charttechnisch betrachtet eher mau aussehe, sei die Dividendenaktie für fundamental orientierte Anleger ein echter Hingucker.Denn aktuell müsse für den stark in attraktiven Märkten wie etwa dem Kreuzfahrtgeschäft positionierten Konzern, der über eine sehr solide Bilanz verfüge (anders als etwa der Konkurrent Thomas Cook), nur das siebenfache des für 2020 erwarteten Gewinns (beziehungsweise das achtfache des 2019er Überschusses) auf den Tisch gelegt werden. Das KBV von 1,3 sei für ein nachhaltig hochprofitables Unternehmen wie die TUI auch sehr günstig. Hinzu komme die außerordentlich hohe Dividendenrendite von 8%.Blicke man auf die historische Bewertung, so seien die TUI-Anteile in den vergangenen sieben Jahren mit einem durchschnittlichen KGV von 15 bewertet worden. Dementsprechend müsste der Kurs fast doppelt so hoch stehen wie aktuell. Würde man als fairen Wert etwa ein KGV von 10 ansetzen (da die TUI in den vergangenen Jahren die Gewinne meist um 10% habe steigern können und dies auch künftig wieder anpeilen dürfte), so würde sich bei einem für 2020 erwarteten Netttoergebnis von 1,29 Euro je Aktie ein Kursziel von 12,90 Euro errechnen.Der faire Wert der TUI-Aktie dürfte sicherlich weit über dem aktuellen Kursniveau liegen. Nahezu egal, auf welche Kennziffern oder Methoden man sich beziehe, die TUI-Anteile seien derzeit enorm günstig bewertet. Nichtsdestotrotz sei dies keine Garantie dafür, dass es mit dem TUI-Kurs rasch wieder nach oben gehe. Die Marktteilnehmer würden sich einfach vor den sich allmählich wieder ändernden Reisegewohnheiten der Europäer sowie dem Brexit sorgen. Hinzu komme das angeschlagene Chartbild.Anleger sollten daher vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link