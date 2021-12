Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (22.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Tourismus-Titel habe seit Ende Juni rund 33 Prozent an Wert verloren. Zuletzt habe sich die TUI-Aktie trotz der bestehenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Omikron-Variante etwas erholen können - dank positiver Analysten-Einschätzungen für die Branche. Momentan kämpfe die TUI-Aktie jedoch mit einer wichtigen Marke.Das Papier des Reisebetreibers habe am 28. Juni noch bei 3,94 Euro notiert und befinde sich seitdem im Abwärtstrend. Die Mitte September versuchte Gegenbewegung habe die TUI-Aktie zwar noch mal bis auf 3,66 Euro (8. Oktober) geführt. Doch in der Folge habe zunehmend die Verkäuferseite überwogen und den Titel auf ein Verlaufstief bei 2,24 Euro (26. November) gedrückt.Die danach gestartete Erholungsbewegung treffe nun in Form der 50-Tage-Linie (aktuell: 2,67 Euro) auf eine wichtige Hürde. Sollte diese im ersten Anlauf genommen werden, rücke das Verlaufstief vom 15. September bei 2,74 Euro ins Visier. Im Anschluss müsste dann die Widerstandszone, die sich zwischen 2,80 und 3,00 Euro aufspanne, aus dem Weg geräumt werden.Im Falle eines Scheiterns am GD50 sei die nächste Unterstützung das Oktober-Tief bei 2,49 Euro. Danach sollte der Kurs den nächsten Halt bei 2,39 (Tief vom 20. Dezember) einlegen. Ansonsten drohe ein erneutes Abrauschen in den Bereich von 2,20 bis 2,25 Euro.Dass der Titel die 50-Tage-Linie direkt überwinde, sei eher unwahrscheinlich. Dafür bräuchte es positive fundamentale News, die vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Entwicklung wohl ausbleiben dürften.Aus Sicht des AKTIONÄR sollten Anleger die TUI-Aktie besser meiden, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link