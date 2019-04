Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die im laufenden Börsenjahr 2019 ohnehin schon stark gebeutelte Aktie der TUI sei auch an den vergangenen Handelstagen wieder unter Druck geraten. Es drohe bald eine weitere Eintrübung des Charts. Dabei habees zuletzt Meldungen gegeben, die dem führenden europäischen Touristikkonzern eigentlich voll in die Karten spielen würden.Denn offenbar seien die EU-Staatschefs gewillt, einen harten Brexit am Freitag zu verhindern. Dies sei für die TUI natürlich schon einmal eine sehr positive Meldung. Zum anderen könnten sich Angela Merkel und andere europäische Amtskollegen sogar vorstellen, dass im Falle eines Deals Großbritannien sogar noch bis Ende des Jahres 2019 oder gar bis Anfang 2020 EU-Mitglied bleiben könnte.Für TUI wäre dieser Fall in nahezu jeglicher Hinsicht positiv zu werten. Denn dadurch würden die Chancen enorm steigen, dass die reisefreudigen Briten während der für die Touristikbranche wichtigen Sommermonate noch in der EU verharren würden. Die Reiseplanung würde dies erheblich vereinfachen. Im Falle eines harten Brexits hätten viele Briten wohl zunächst ganz andere Sorgen als die Frage nach dem passenden Feriendomizil geplagt. Die bisher schwächere Nachfrage nach Urlauben im westlichen Mittelmeer, die einer der Gründe für die Gewinnwarnung im Februar gewesen sei, dürfte sicherlich auch mit der Zurückhaltung der britischen Kunden zusammenhängen.Obwohl die langfristigen Perspektiven gut sind und die Vorstände weiterhin zukaufen, sollten Anleger daher vorerst an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link