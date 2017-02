XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

13,275 EUR +1,07% (20.02.2017, 13:42)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

13,287 EUR +0,66% (20.02.2017, 13:49)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktie: Turnaround ist im vollen Gange! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Das Geschäft von TUI laufe, so der Aktienprofi. Die Zahlen seien positiv ausgefallen. TUI dürfte sich operativ positiv entwickeln. Der Börsenexperte verweise auf die Dividendenausschüttung von 0,63 Cent.Charttechnisch habe die TUI-Aktie den horizontalen Widerstand bei 14 Euro kurz überwunden. Dann sei sie nach unten abgelaufen. Das sei gleichzeitig mit einem Dividendenabschlag von 0,63 Cent gegangen. Das sei laut dem Aktienprofi eine kleine heikle Geschichte. Er gehe davon aus, dass sich die TUI-Aktie im Bereich von 14 Euro wieder stabilisiere. Wenn die TUI-Aktie diese Marke nachhaltig überwinde, kriege sie wirklich Schwung. Die Aufwärtsbewegung, die seit dem letzten Herbst zu sehen sei, dürfte sich fortsetzen - begleitet von der operativen Entwicklung und Zukäufen seitens des Großaktionärs.Auf Jahressicht dürfte sich die TUI-Aktie in die Kursregion zwischen 16 und 18 Euro bewegen, so Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.02.2017)Börsenplätze TUI-Aktie: