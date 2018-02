XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

18,65 EUR +3,90% (13.02.2018, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

18,58 EUR +1,98% (13.02.2018, 15:41)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (13.02.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktie: Anleger greifen beherzt zu! AktienanalyseNach Bekanntgabe der Zahlen für das erste Quartal 2017/2018 baut die Aktie des Reiseveranstalters TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ihre Gewinne weiter aus und setzte sich im MDAX zugleich an die Spitze der Gewinnerliste, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Konzernumsatz sei in den drei Monaten per Ende Dezember um 8,1 Prozent auf 3,55 Milliarden Euro geklettert. Damit habe das Unternehmen bei einem festen Wechselkurs ein Plus von 9,1 Prozent auf 3,58 Milliarden Euro erzielen können. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 58,7 Prozent auf minus 24,9 Millionen Euro verringert. Analysten hätten im Konsens noch mit einem Verlust von rund 43 Millionen Euro gerechnet. Unter dem Strich habe sich der Konzernverlust um gut ein Drittel auf 58,7 Millionen Euro verringert.Wesentlich entscheidender sei jedoch nach dem Dämpfer aus der Vorwoche das heute ganz frisch markierte Jahreshoch, dass die Stärke der Aktie unterstreiche und oberhalb der Widerstandszone aus 2015 bei grob 17,36 Euro nun weitere Kursgewinne nach sich ziehen könnte. Die vielversprechende Sommersaison sorge für entsprechende Kursfantasie und Risikohunger bei den Anlegern. Daher könnten spekulativ orientierte Investoren das Wertpapier von TUI kurzfristig für den Aufbau von Long-Positionen heranziehen und bei entsprechender Kursstärke eine beachtliche Rendite herausholen.Auch wenn die Euphorie der Marktteilnehmer zu Beginn des Handelstages das Wertpapier von TUI auf ein frisches Jahreshoch angehoben hat, können weitere Kaufsignale in Richtung 20,00 Euro erst oberhalb der Januarhochs von 18,78 Euro abgeleitet werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.02.2018)Börsenplätze TUI-Aktie: