Tradegate-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

101,80 EUR -3,23% (15.07.2021, 12:58)



NYSE-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

124,39 USD +0,40% (15.07.2021, 22:10)



ISIN Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

US8740391003



WKN Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

909800



Ticker-Symbol Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

TSFA



NYSE-Symbol Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR’s (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (15.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) unter die Lupe.Die anhaltend hohe Nachfrage nach Halbleitern habe dem größten Chip-Fertiger der Welt erneut ein starkes Quartal beschert. Die Folge: Das Management blicke nun noch zuversichtlicher in die Zukunft. Trotz der anhaltend guten Entwicklung in Q2 hätten die Erwartungen der Analysten nur teilweise übertroffen werden können.Grund für die guten Geschäfte seien insbesondere der Automotive- und der HPC-Bereich gewesen. Entscheidende Treiber seien hier die anhaltend hohe Nachfrage nach Notebooks sowie Grafikkarten, der Ausbau der Data-Center durch Hyperscaler und der höhere Chip-Bedarf in Elektroautos. Trotz großer Investitionen in neue Kapazitäten - bis zum Ende des Jahres solle die Produktion um 60% gesteigert werden - dürfte die Chipknappheit laut dem Management über das Jahresende hinaus bis 2022 anhalten. Die Umsatzprognose für das laufende Jahr habe TSMC angesichts der guten Nachfragesituation erneut leicht nach oben revidiert.Eine starke Nachfrage, die hohe Auslastung der eigenen Kapazitäten und der langsame Kapazitätsausbau würden bei TSMC für glänzende Aussichten sorgen. Dass eine große Kursreaktion auf die Q2-Zahlen und auf die angehobene Prognose ausbleibe, liege an der fortgeschrittenen Bewertung der Aktie. Das 22er-KGV von 27 liege weit über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die guten Gewinnaussichten seien hier klar eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie: