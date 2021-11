XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

22,60 EUR +1,35% (01.11.2021, 15:17)



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

22,58 EUR +1,07% (01.11.2021, 15:08)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (01.11.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) von 26 auf 24 Euro.Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2021 sei v.a. durch die Navistar-Komplettübernahme (per 01.07.2021) geprägt gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ausblick für 2021 sei wegen dem Vollzug der Navistar-Komplettübernahme modifiziert worden (umsatzseitig erhöht, aber margenseitig gesenkt). Die Navistar-Komplettübernahme erachte Diermeier nach wie vor als wichtigen Baustein für die erfolgreiche Umsetzung der "Globaler Champion"-Strategie (Schließung der regionalen "Lücke" Nordamerika, Erleichterung von Synergienhebung). Die TRATON-Aktie notiere deutlich unter dem Platzierungspreises (27 Euro) im Rahmen des Börsengangs (Juni 2019). Der Analyst führe dies auf die Governance-Thematik (von VW initiierter Wechsel an der TRATON-Spitze) sowie der vom TRATON-Management angekündigten Stärkung der Kapitalstruktur (u.E. wahrscheinlich Kapitalerhöhung) zurück. Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die TRATON-Aktie bekräftigt und reduziert das Kursziel von 26 auf 24 Euro. (Analyse vom 01.11.2021)Börsenplätze TRATON-Aktie: