XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

25,25 EUR -3,75% (23.09.2019, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

25,195 EUR -3,41% (23.09.2019, 11:58)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2018 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 233.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 29 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (23.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, nimmt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) auf.Bei TRATON handle es sich um einen führenden Nutzfahrzeughersteller, der die Strategie verfolge, sich zum globalen Champion zu entwickeln. Durch eine stärkere Zusammenarbeit der einzelnen Konzernmarken sowie durch Kooperationen/Partnerschaften solle ein erhebliches Synergiepotenzial (langfristig: rund 0,7 Mrd. Euro p.a.) gehoben werden, was zu einer Erhöhung des Margenniveaus (operative Zielmarge über den Zyklus hinweg: 9%; Gj. 2016-2018: 5,4% bis 6,4%) führen solle. Trotz des Ende Juni erfolgten Börsengangs von TRATON bleibe die Abhängigkeit vom Mehrheitsaktionär VW hoch, was nach Ansicht des Analysten sowohl positive als auch negative Aspekte mit sich bringe. Der Nutzfahrzeugmarkt sei wettbewerbsintensiv sowie stark (konjunktur-)zyklisch und stehe vor erheblichen strukturellen Veränderungen (u.a. E-Mobilität).Die Konjunktur-Frühindikatorenindices würden ein uneinheitliches Bild zeigen (China, Brasilien: stabiles Wachstumsmomentum; Eurozone, USA: rückläufiges Wachstumsmomentum). Nachdem TRATON ein starkes H1/2019 ausgewiesen habe, impliziere die bestätigte Guidance für 2019 ein schwächeres H2.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TRATON-Aktie: