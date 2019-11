XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

24,00 EUR +0,99% (05.11.2019, 12:36)



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

23,95 EUR +0,78% (05.11.2019, 12:42)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2018 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 233.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 29 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (05.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in seiner aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA).Das operative Zahlenwerk für das Q3/2019 habe insgesamt im Rahmen der Analystenprognosen gelegen, während das EPS (wegen Finanzergebnisses) die Analystenerwartung geschlagen habe. Negativ hätten im abgelaufenen Quartal MAN Truck & Bus sowie die generelle Auftragsentwicklung (-7% y/y; Book-to-Bill: <1,0) hervorgestochen, während insbesondere die Cashflow-Entwicklung des Industriegeschäfts habe überzeugen können. Der Ausblick für 2019 sei bestätigt (leichter Anstieg bei Absatz und Umsatz) bzw. konkretisiert worden (operative Marge in der Mitte der bisherigen Spanne von 6,5% bis 7,5%). Dies impliziere einen weiteren Dynamikverlust im Schlussquartal. Das TRATON-Management gehe von einem schwierigeren Umfeld in 2020 aus. Diermeier habe seine Erwartungen mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2019e: 2,70 (alt: 2,60) Euro; EPS 2020e: 2,41 (alt: 2,67) Euro).Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bewertet die TRATON-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 29 Euro auf 27 Euro gekappt. (Analyse vom 05.11.2019)Börsenplätze TRATON-Aktie: