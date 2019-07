ISIN TOM TAILOR-Aktie:

Die TOM TAILOR GROUP (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI) fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab.



Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 453 TOM TAILOR Filialen sowie 185 Franchise-Geschäfte, 2.510 Shop-in-Shops und 7.082 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 31 Ländern präsent.



BONITA verfügt über 772 eigene Retail-Geschäfte sowie über 82 Shop-in-Shop Flächen.



Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.



Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com (24.07.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - TOM TAILOR-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bekleidungsherstellers TOM TAILOR Holding AG (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI) unter die Lupe.Bei TOM TAILOR hätten sich die diesjährigen Verkaufsempfehlungen der Experten als grandiose Volltreffer erwiesen. Während die Aktie im März von einigen Seiten bejubelt worden sei, weil CEO Heiko Schäfer den "Verkauf" von Bonita eifrig verkündet habe, hätten die Experten zur höchsten Vorsicht geraten, weil sie sich nicht hätten vorstellen können, dass jemand für den Schrott einen Verkaufspreis bezahlen würde. Damals habe die Aktie noch bei Kursen von 2,50 Euro gehandelt. Über die Details der bis heute nicht vollzogenen Transaktion von Bonita werde auf der Hauptversammlung zu sprechen sein. Hier könnten sich Aktionäre fragen, ob Schäfer den Prozess sachgerecht kommuniziert habe oder die Aktionäre vielleicht getäuscht worden seien? Vorsicht vor diesem Zombie, der inzwischen zu mehr als 75% in chinesischer Hand sei. Ohne einen harten Schuldenschnitt sähen die Experten bei TOM TAILOR tiefrot.Anleger sollten einen großen Bogen um diese TOM TAILOR-Aktie machen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs TOM TAILOR-Aktie:1,505 EUR -0,27% (24.07.2019, 12:00)Tradegate-Aktienkurs TOM TAILOR-Aktie:1,525 EUR +0,86% (24.07.2019, 11:36)