TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (27.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.In der Europäischen Union hätten sich Pfandrücknahmesysteme längst etabliert. TOMRA Systems aus Norwegen zähle zu den führenden Herstellern von Pfandautomaten für Getränkeverpackungen. "Der Aktionär" habe bereits berichtet, dass sich das Unternehmen derzeit auf Roadshow befinde. Wie nun "Recycling International" im Bezug auf die Vorstellung in Brüssel berichte, habe TOMRA mit Behörden in China und Indien über die mögliche Einführung eines solchen Pfandrücknahmesystems Gespräche geführt.TOMRA habe den Löwenanteil der Pfandautomaten bis dato in Europa aufgestellt. In Europa würden derzeit gut 800 Millionen Menschen leben, die tagtäglich tonnenweise Müll produzieren würden. Zum Vergleich: Allein China zähle aktuell rund 1,4 Milliarden Einwohner, Indien komme auf gut 1,3 Milliarden Menschen. Die beiden Länder seien mit Abstand die bevölkerungsreichsten Nationen der Welt.Heiße: Sollten sich China und Indien tatsächlich dazu entscheiden, ein solches System einzuführen, würden sich für Pfandautomaten-Herstellern wie TOMRA Systems neue gigantische Märkte öffnen. Laut Konzernangaben habe das Unternehmen rund 30.000 Einheiten allein in Deutschland installiert.TOMRA treffe mit den Sammel- und Sortierlösungen den Nerv der Zeit. Klar sei: Das weltweite Müllaufkommen ufere aus und müsse in den Griff bekommen werden. Pfandrücknahmesysteme seien eine Möglichkeit, um zumindest die Umweltverschmutzung durch Getränkeverpackungen zu reduzieren. Davon würden die Norweger mit ihren Pfandautomaten im Portfolio profitieren, die Auftragsbücher seien prall gefüllt. Die TOMRA-Aktie mache einfach Spaß.Investierte Anleger bleiben dabei und setzen auf den baldigen Ausbruch, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Kursplus betrage seit Ende März 2018 bereits satte 55%. Top-Pick! Die Aktie befinde sich im langfristigen Musterdepot von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link