Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

60,20 EUR +0,23% (23.12.2021, 09:06)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

604,00 NOK -0,43% (22.12.2021, 16:28)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (23.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Die Deutsche Umwelthilfe habe das deutsche Pfandsystem, das vom kommenden Jahr an ausgeweitet werde, als Erfolg bezeichnet. "Es hat sich sehr gelohnt. Das deutsche Einwegpfand ist ein Erfolgsmodell", habe Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Heutzutage würden "98,5 Prozent der bepfandeten Einweg-Getränkeverpackungen im Handel zurückgegeben und recycelt", habe er gesagt.Einer der großen Gewinner des Pfandsystems und dessen Ausweitung sei sicherlich TOMRA Systems. Das norwegische Unternehmen gelte als Marktführer für Leergutrücknahmeautomaten. Seit vielen Jahren befinde sich die Gesellschaft auf einem dynamischen Wachstumskurs, den TOMRA Systems-Chefin Tove Andersen fortsetzen wolle.Es sei davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren weitere Länder dem Beispiel Deutschlands folgen würden und ein Pfandsystem implementieren würden. Das sollte TOMRA Systems klar in die Karten spielen. Günstig sei die Aktie nicht, sei sie aber auch selten gewesen. Qualität habe bekanntlich ihren Preis. Anleger sollten bei TOMRA Systems die Gewinne laufen lassen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: