Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (28.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Sammeln oder sortieren - das seien die Haupteigenschaften der Maschinen von TOMRA Systems. Die Anwendungsgebiete der sensorbasierten Lösungen könnten dabei unterschiedlicher kaum sein. Der Tomra X-TRACT beispielsweise diene in einer Recycling-Anlage im deutschen Bad Oeynhausen zum effizienten Sortieren von Batterien.RELUX Rohstoffe setze hierbei auf die Maschine der Norweger. Demnach verarbeite die Anlage mit der neuesten Batteriesortierungstechnologie bis zu drei Tonnen gemischte Batterien pro Stunde. Das ermögliche eine erfolgreiche Rückgewinnung verschiedener Batterietypen und deren anschließendes Recycling, heiße es.Vor der Installation der Anlage habe RELUX auf eine manuelle Sortierung gesetzt. Mithilfe der TOMRA-Technologie habe das Unternehmen höhere Durchsatzraten bei gleichbleibenden Qualitäten verzeichnen können, woraus eine Steigerung der Menge des verarbeiteten Materials von fast 200 Prozent resultiere.Investierte Anleger lassen die Gewinne bei der "Aktionär"-Dauerempfehlung laufen, so Michel Doepke. Wer breit gestreut in den Bereichen Recycling und Plastikbekämpfung partizipieren wolle, greife zum Indexzertifikat (WKN DA0AB3) auf den Zero Plastic Index, in dem auch TOMRA vertreten sei. Das Aktienbarometer habe vor Kurzem ebenfalls ein neues Allzeithoch erreichen können. (Analyse vom 28.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.