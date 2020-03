Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (18.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.In der Vergangenheit hätten sich Recycling-Konzerne hervorragend entwickelt. Das Coronavirus und seine damit verbundenen Unsicherheiten auf die Wirtschaft würden aber auch in krisensicheren Branchen für Kurseinbrüche sorgen. Sei das gerechtfertigt? Schließlich produziere der Mensch weiterhin Müll.Im Zuge des schwachen Gesamtmarktes würden alle Werte einbüßen. Die Geschäftsmodelle der Recycling-Konzerne seien zwar keine Krisen-Profiteure, aber langfristig nicht bedroht. "Der Aktionär" rate erstmal eine Bodenbildung abzuwarten und die TOMRA Systems-Aktie auf die Watchlist zu setzen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2020)