Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

46,99 EUR -0,66% (14.04.2022, 10:51)



Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

444,80 NOK -0,29% (13.04.2022)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems: Interessanter denn je! - AktienanalyseVor wenigen Tagen ist TOMRA Systems (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) 50 geworden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Anbieter von Sammel- und Sortiersystemen sei am 1. April 1972 von den Brüdern Petter und Tore Planke in Norwegen gegründet worden. Nachdem sie beobachtet hätten, wie ein örtlicher Lebensmittelhändler mit der händischen Sammlung von leeren Flaschen in seinem Geschäft zu kämpfen gehabt habe, hätten die Brüder den ersten vollautomatischen Leergutrücknahmeautomaten entwickelt.Diese Erfindung sei für Recyclingprozesse richtungsweisend gewesen und das Konzept finde heute weltweiten Einsatz. Über die Jahre sei die Technologie von TOMRA um fortschrittliche Sortiersysteme für die Lebensmittel-, Recycling- und Bergbauindustrie erweitert worden. Diese innovativen Lösungen würden die Ressourcenrückgewinnung optimieren und die Abfallmenge minimieren.Heute sei TOMRA Systems zu einem Konzern mit weltweit mehr als 4.600 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund einer Mrd. Euro herangewachsen. TOMRA sei weltweit führend in sensorbasierten Sortierlösungen und vernetzten digitalen Dienstleistungen, die Abfälle in wertvolle Sekundärrohstoffe umwandeln würden. Das Unternehmen habe bereits mehr als 8.200 Sortieranlagen für das Abfall- und Metallrecycling in mehr als 100 Ländern weltweit installiert. Um das Ziel, bis 2030 die weltweite Recyclingsammlung auf 40 Prozent und den Anteil von Kunststoffen in geschlossenen Kreisläufen auf 30 Prozent zu steigern, wolle das Unternehmen sein Wachstum vorantreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: