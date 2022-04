Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

47,07 EUR +0,94% (01.04.2022, 15:04)



Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

452,40 NOK +0,24% (01.04.2022, 14:48)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (01.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Angesichts zahlreicher Kurssteigerungen in den letzten Jahren würden sich Aktiensplits einer immer größeren Beliebtheit erfahren. Auch der norwegische Recycling-Spezialist TOMRA Systems setze auf dieses Instrument.Bereits am 23. Februar hätten die Skandinavier die Absicht, einen Aktiensplit durchführen zu wollen, dem Kapitalmarkt mitgeteilt. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung solle über die geplante Maßnahme abgestimmt werden. Es sei davon auszugehen, dass das anwesende Grundkapital dem Vorhaben zustimmen werde.Anleger müssten die TOMRA Systems-Aktie spätestens am 25. Mai im Depot haben, um zwei neue für eine bestehende Aktie zu erhalten. Der Ex-Tag sei laut dem Unternehmen für den 27. Mai geplant, das Eintragungsdatum am 30. Mai.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: