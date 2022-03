Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

45,90 EUR +1,50% (28.03.2022, 15:40)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

438,70 NOK +2,55% (28.03.2022, 15:31)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (28.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Mikroplastik befinde sich nicht nur tonnenweise im Meer, sondern wohl auch im Blut des Menschen. Laut der Nachrichtenagentur AFP hätten Wissenschaftler vor Kurzem zum ersten Mal die kleinen Partikel im Blut entdeckt und würden warnen, dass sich Mikroplastik auch an den Organen festsetzen könne. Plastik sei und bleibe ein globales Problem, für das innovative Lösungen gefragt seien.AFP beziehe sich im Rahmen des Artikels auf eine niederländische Studie, die am Donnerstag (24. März) in der Zeitschrift Environment International veröffentlicht worden sei. Demnach seien 22 Blutproben von 22 anonymen Freiwilligen untersucht worden, in denen bei fast 80 Prozent von ihnen Mikroplastik habe nachgewiesen werden können - die Hälfte der Proben habe PET enthalten.PET werde häufig zur Herstellung von Plastikflaschen verwendet. Immer mehr Länder würden daher ein Pfandrücknahmesystem implementieren, um das Problem in den Griff zu bekommen. Marktführer für solche Leergut-Rücknahmesysteme sei die norwegische TOMRA Systems. "Der Aktionär" habe des Öfteren über das immense Potenzial des Unternehmens, auch über den Kampf gegen Plastik hinaus, berichtet.Auch in Frankreich werde an einer neuen innovativen Lösung gearbeitet. Das Start-up Carbios wolle mithilfe von Enzymen PET in Rekordzeit zersetzen. Auch über diese Gesellschaft habe "Der Aktionär" in der Vergangenheit des Öfteren berichtet - und bereits zu Kursen um die 12 Euro die Story aufgegriffen. Hochspekulativ!Immer häufiger sei auch die Rede von einer Kreislaufwirtschaft, um die Ressourcen zu schonen und das ausufernde Plastik-Problem einzudämmen. TOMRA Systems habe hierfür sogar eine separate Abteilung aufgebaut. Aber es gebe auch Pure-Player in diesem noch jungen Markt, wie beispielsweise Quantafuel aus Norwegen. Das Unternehmen wolle mithilfe einer chemischen Recycling-Technologie gemischte Kunststoffabfälle im großen Stil in den Kreislauf zurückführen.Die erschreckende Meldung über Mikroplastik im Blut unterstreiche einmal mehr, wie hoch der Bedarf an innovativen Recycling-Lösungen im Kampf gegen Plastik und Co sei.TOMRA Systems bleibt unter den Einzelwerten in dem Sektor ein Must-have, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Für den spekulativ ausgerichteten Anleger eignen sich die Papiere von Carbios und Quantafuel als Depotbeimischung. Das Trio sei übrigens auch im Zero Plastic Index des "Aktionär" enthalten. Mit diesem könne man breit gestreut am Kampf gegen das ausufernde Müll-Problem partizipieren. (Analyse vom 28.03.2022)Mit Material von dpa-AFX