Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

45,43 EUR +1,29% (17.03.2022, 14:01)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

442,20 NOK +2,27% (17.03.2022, 13:51)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (17.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Immer mehr Länder würden ein Pfandsystem für das Recycling von Getränkeverpackungen implementieren. Was in Deutschland gang und gäbe sei, werde nun im entfernten Neuseeland erst eingeführt. Ein großer Gewinner des Vorhabens dürfte einmal mehr TOMRA Systems aus Norwegen sein, der Marktführer für Pfandrücknahmesysteme.Laut einer Pressemitteilung von TOMRA Systems würden in Neuseeland jedes Jahr mehr als zwei Milliarden Getränkeverpackungen verkauft. Derzeit werde weniger als die Hälfte dieser Verpackungen recycelt, die übrigen würden dem Vernehmen nach als Abfall auf Mülldeponien landen.Neuseeland wolle das ausufernde Müll-Problem in den Griff bekommen. "Das von der neuseeländischen Regierung vorgeschlagene System basiert auf dem europäischen Best-Practice-Modell "Return-to-Retail". Bei diesem Modell liegen die Rücklaufquoten bei über 90 Prozent, da die Verbraucher ihre Behälter in allen Geschäften zurückgeben können, in denen sie pfandpflichtige Getränke erhalten", so Ryan Buzzell, Präsident von TOMRA Collection Pacific.Das norwegische Unternehmen sei an über 40 Pfandrücknahmesystemen weltweit beteiligt. Über die Sammelanlagen verwerte TOMRA Systems jedes Jahr über 40 Milliarden leere Getränkeverpackungen. "Dies entspricht jedoch nur zwei Prozent des weltweiten Verbrauchs an Getränkeverpackungen von etwa zwei Billionen Stück. Es muss mehr getan werden", so TOMRA-Chefin Tove Andersen im vor kurzem veröffentlichten Geschäftsbericht für 2021.Die Aktie ist und bleibt ein absolutes Trendinvestment - und ein fester Bestandteil des "Schlag-den-Buffett-Depot" des "Aktionär", so Michel Doepke. Wer breit gestreut am Kampf gegen Plastik partizipieren wolle, greife zum Indexzertifikat (WKN DA0AB3) auf den Zero Plastic-Index, in dem auch TOMRA Systems vertreten sei. (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: