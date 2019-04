Börsenplätze TOMRA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

26,75 EUR +0,19% (01.04.2019, 14:30)



Oslo-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

257,00 NOK +6,20% (29.03.2019)



ISIN TOMRA-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (01.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Die Europäische Union (EU) sage dem ausuferndem Plastikaufkommen den Kampf an. Für ein Verbot von bestimmten Einwegplastik-Artikeln ab 2021 habe das Gremium vergangene Woche nun auch den Weg frei gemacht. Doch die EU setze sich weitere Ziele, so solle zudem das Sammeln von Plastikflaschen forciert werden - ideal für den Pfandautomaten-Hersteller TOMRA Systems.Im Rahmen der verabschiedeten Initiative sollten bis 2029 90% aller Plastik-Flaschen eingesammelt werden. Darüber hinaus plane die EU mit einem recycelten Material-Anteil von 30% in den Flaschen. Allein das Plastikflaschen-Aufkommen in Deutschland lasse erahnen, welche Aufgabe auf die EU-Mitgliedsstaaten zukomme, um das 90%-Ziel zu erreichen.In Deutschland habe die norwegische TOMRA Systems rund 30.000 Pfandautomaten installiert, andere EU-Länder würden weit hinterher hängen. In anderen Nationen habe das Unternehmen etwa 14.600 Sammel-Systeme aufgestellt. Die Auftragsbücher seien jetzt schon prall gefüllt, daran sollte sich auch dank der jüngsten EU-Maßnahmen nichts ändern.Die "Aktionär"-Empfehlung auf die TOMRA-Aktie liegt mittlerweile 70% im Plus, doch das Potenzial sei noch nicht ausgereizt.Größere Rücksetzer bleiben langfristige Kaufchancen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Papier befinde sich auch seit geraumer Zeit im "Schlag-den-Buffett-Depot" vom "Aktionär". (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link