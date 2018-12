Tradegate-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

21,29 EUR -3,05% (13.12.2018, 18:03)



Oslo-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

210,00 NOK -1,41% (13.12.2018, 16:25)



ISIN TOMRA-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (13.12.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TOMRA: Ideale Langfristanlage - AktienanalyseDer Ausverkauf an den Aktienmärkten, vor allem bei Titeln aus der Technologiebranche, hat tiefe Narben auf dem Kurszettel hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Aktien, die in der Nähe ihrer Jahres- oder sogar Allzeithochs notieren würden, müsse man mit der Lupe suchen. Fündig geworden seien die Experten an der norwegischen Börse. Die Papiere von TOMRA Systems (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) würden sich völlig unbeeindruckt vom Geschehen am Gesamtmarkt zeigen und würden von Hoch zu Hoch eilen.Der Recycling Anbieter habe im dritten Quartal die Umsätze um 21 Prozent auf 2,25 Mrd. Norwegische Kronen (etwa 230 Mio. Euro) nach oben geschraubt. Beim operativen Ergebnis hätten die Norweger überproportional um 35 Prozent zulegen können. Beide Geschäftsfelder, Sammel- sowie Sortierlösungen, hätten zum Wachstum beigetragen.Die Orderbücher seien mit knapp 1,58 Mrd. Kronen prall gefüllt - ein Plus von 28,8 Prozent im Vorjahresvergleich. Daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Denn das Europäische Umweltbüro (EEB) habe ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Eindämmung der zunehmenden Umweltverschmutzung durch Kunststoffe beschlossen. Die neue Initiative der EU umfasse verschiedene Maßnahmen, darunter auch das Verbot von Plastikgeschirr. Zudem sollten 2025 90 Prozent aller Plastikflaschen per System gesammelt werden. Somit stehe das Geschäft des norwegischen Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen vor einem großen Schub.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TOMRA-Aktie: