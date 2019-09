XETRA-Aktienkurs TLG IMMOBILIEN-Aktie:

24,65 EUR -0,20% (20.09.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs TLG IMMOBILIEN-Aktie:

24,60 EUR -0,20% (20.09.2019, 22:26)



ISIN TLG IMMOBILIEN-Aktie:

DE000A12B8Z4



WKN TLG IMMOBILIEN-Aktie:

A12B8Z



Ticker-Symbol TLG IMMOBILIEN-Aktie:

TLG



Kurzprofil TLG IMMOBILIEN AG:



Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



Zum 31. Dezember 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 3,4 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 21,84 zum Stichtag. (22.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TLG IMMOBILIEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die TLG IMMOBILIEN-Aktie (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) unter die Lupe.Anfang September habe der Immobilienkonzern die Aktionäre überrascht. TLG IMMOBILIEN übernehme einen Anteil von 10% minus eine Aktie an Aroundtown für 1 Mrd. Euro. Darüber hinaus gebees zwischen TLG IMMOBILIEN und Aroundtown-Großaktionär Avisco eine Optionsvereinbarung über einen weiteren Anteil i.H.v. 4,99%. Ziel sei es, beide Gesellschaften zu fusionieren.Die Anleger würden die Pläne offensichtlich skeptisch sehen. Nach Bekanntwerden der Fusionsgespräche sei die TLG IMMOBILIEN-Aktie zwischenzeitlich um rund 13% gefallen. Der Aroundtown-Kurs sei zeitweise auf 6,80 Euro abgesackt. Viele Aktionäre hätten bestimmt verkauft, weil sie abwarten wollten, ob der Deal überhaupt zustande komme und wie er letztendlich gestrickt sei.Die Verantwortlichen von TLG IMMOBILIEN und Aroundtown hätten viel Arbeit vor sich, die Unterstützung der Anleger zu gewinnen. Grundsätzlich halte "Der Aktionär" eine Fusion der beiden Unternehmen allerdings für sehr sinnvoll und sehe für die TLG IMMOBILIEN-Aktie reichlich Kurspotenzial. Wer investiert sei, müsse aber einen längeren Atem haben, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2019)Börsenplätze TLG IMMOBILIEN-Aktie: