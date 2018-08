Börsenplätze TLG IMMOBILIEN-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TLG IMMOBILIEN-Aktie:

22,76 EUR -0,09% (30.08.2018, 12:51)



Tradegate-Aktienkurs TLG IMMOBILIEN-Aktie:

22,76 EUR -0,52% (30.08.2018, 12:27)



ISIN TLG IMMOBILIEN-Aktie:

DE000A12B8Z4



WKN TLG IMMOBILIEN-Aktie:

A12B8Z



Ticker-Symbol TLG IMMOBILIEN-Aktie:

TLG



Kurzprofil TLG IMMOBILIEN AG:



Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



Zum 31. Dezember 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 3,4 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 21,84 zum Stichtag. (30.08.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TLG IMMOBILIEN-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Immobilienunternehmens TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) ein.Die TLG Immobilien AG habe im ersten Halbjahr 2018 ihre Investitionsstrategie erfolgreich fortgesetzt, weswegen es dem Gewerbeimmobilienspezialisten auch möglich gewesen sei, die eigene Jahresprognose für den operativen Gewinn anzuheben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Management stelle zudem eine weitere Verbesserung des operativen Ergebnisses in Aussicht, sollten die Bemühungen um externes Wachstum erneut Früchte tragen.Seine Anlageempfehlung für TLG IMMOBILIEN-Aktie laute unverändert "halten". Das Kursziel erhöhe er von 23 auf 23,40 Euro, so Michael Seufert, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse.Ab sofort beendet die NORD LB die Coverage der TLG Immobilien-Aktie. Die NORD LB werde diese nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 30.08.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TLG Immobilien AG": Keine vorhanden.