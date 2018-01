NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

USD 21,01 +4,89% (11.01.2018, 17:03)



ISIN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.



(11.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Jami Rubin von Goldman Sachs:Aktienanalystin Jami Rubin von der Investmentbank Goldman Sachs spricht laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) aus.Die Analysten von Goldman Sachs glauben nach der jüngsten Investorenpräsentation und Gesprächen mit dem Management, dass die Schuldenproblematik von TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. vom Markt als zu prekär angesehen wird.Unter dem neuen CEO Schultz könnte die Erholung schneller vorangehen als angenommen. Bei den Copaxone-Prognosen besteht nach Ansicht der Analystin Jami Rubin Aufwärtspotenzial.Die Analysten von Goldman Sachs stufen in ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 20,00 auf 25,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:17,44 Euro +3,69% (11.01.2018, 16:47)Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:17,44 Euro +4,12% (11.01.2018, 17:02)