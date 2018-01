Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

16,02 Euro -1,23% (10.01.2018, 14:32)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

USD 19,24 -0,67% (10.01.2018, 14:38, vorbörslich)



ISIN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(10.01.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Irina Koffler von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse sprich Irina Koffler, Aktienanalystin bei Mizuho Securities USA, nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) aus.Die Analysten von Mizuho Securities USA passen ihr Bewertungsmodell für TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. an die umfangreicheren Kostensenkungen an.Außerdem seien die Veräußerungen von Geschäftsteilen und ein sich verlangsamender Generika-Wettbewerb berücksichtigt worden. Momenta habe zuletzt anlässlich einer Investorenpräsentation von einem Copaxone-Markt mit weniger Druck gesprochen.Die Analystin Irina Koffler setzt das Kursziel für die TEVA Pharmaceuticals-Aktie von 16,00 auf 23,00 USD nach oben. Nach den angekündigten Einsparungen berge der Titel niedrigere Risiken.Börsenplätze TEVA Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:16,04 Euro -1,11% (10.01.2018, 14:16)