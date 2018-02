Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(08.02.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Umer Raffar von Evercore ISI:Umer Raffat, Aktienanalyst beim Investmenthaus Evercore ISI, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse zu den Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.EBITDA-Erwartungen bei TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. von 4,7 bis 5 Mrd. USD (vs. Sell-side bei 5,3 Mrd. USD) lasse noch ordentlich Spielraum für positive Überraschungen, so die Einschätzung der Analysten von Evercore ISI.Dies könnte entweder mittels höherer Kosteneinsparungen oder wegen einer geringeren Erosion des Copaxone-Geschäfts geschehen.In ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Evercore ISI den Titel unverändert mit "outperform" ein und veranschlagen ein Kursziel von 38,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:14,99 Euro -11,41% (08.02.2018, 15:23)