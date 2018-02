Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Liav Abraham von der Citigroup:Liav Abraham, Aktienanalystin bei der Citigroup, spricht für die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Die Statements des Managements von TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. im Verlauf einer Investorenkonferenz seien relativ konservativ gewesen. Die Analysten der Citigroup sind der Meinung, dass die TEVA-Storyauf absehbare Zeit für eine langsame und stetige Umsetzung der Strategie stehe ohne großen M&A-Aktivitäten.Das Unternehmen sei vor allem darum bemüht das Geschäft zu stabilisieren und die Erosion des Copaxone-Geschäfts aufzufangen. Ziel sei die Maximierung des Cash flows um den Abbau der Verschuldung so schnell wie möglich voranzutreiben, so die Analystin Liav Abraham.Die Analysten der Citigroup stufen in ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 24,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:15,33 Euro -2,23% (13.02.2018, 14:21)