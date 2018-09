Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse des Analyst Timothy Chiang von BTIG:Laut einer Aktienanalyse vertritt Timothy Chiang, Aktienanalyst bei BTIG, hinsichtlich der Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nunmehr eine neutrale Haltung.Die FDA-Zulassung für Ajovy (Migräne-Wirkstoff) werde für TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. positive Effekte mit sich bringen. Bis 2022 könnte sich das Produukt zum Blockbuster entwickeln, so die Einschätzung der BTIG-Analysten.Die Zulassung sei für den neuen CEO Schultz von großer Bedeutung, da unter seiner Verantwortung der Turnaround gelingen solle.In ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse stufen die Analysten von BTIG den Titel von "sell" auf "neutral" hoch.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:20,57 Euro +7,25% (17.09.2018, 17:33)