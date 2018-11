Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

20,09 Euro +0,40% (15.11.2018, 13:08)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

USD 22,74 +0,31% (15.11.2018, 14:35, vorbörslich)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (15.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von Analyst David Steinberg von Jefferies & Co:David Steinberg, Aktienanalyst von Jefferies & Co, spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) weiterhin eine Halten-Empfehlung aus.TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. glaubt, dass sich die Preise für Generika einem Boden nähern würden. Das Management habe anlässlich eines Gesprächs die Erwartung geäußert, dass es unter den Käuferkonsortien keine weitere Konsolidierung geben dürfte.Der US-Markt dürfte zwar fast kein Wachstum zeigen, doch TEVA konzentriere sich ohnehin stärker auf die internationalen Märkte. Das Management gehe auf Sicht der nächsten 20 Jahre im Durchschnitt von einem prozentual einstelligen Umsatzwachstum pro Jahr aus. Die Copaxone-Erosion gehe langsamer vonstatten als es die meisten Marktbeobachter erwartet hätten, so der Analyst David Steinberg.In ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Jefferies & Co das "hold"-Rating sowie das Kursziel von 21,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:20,23 Euro +1,40% (15.11.2018, 13:47)