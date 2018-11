Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst David Risinger von Morgan Stanley:Analyst David Risinger von der Investmentbank Morgan Stanley empfiehlt in Bezug auf die Aktien des Biotechkonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) laut einer Aktienanalyse nunmehr eine Übergewichtung.Die Analysten von Morgan Stanley glauben, dass die Kostensenkungen bei TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. zu Gewinnen oberhalb der Konsensprognosen führen könnten. Neue Produkte sollten stärkere Umsatzbeiträge liefern können als es der Markt im Durchschnitt unterstelle.Analyst David Risinger ist zudem der Auffassung, dass Anleger der TEVA Pharmaceutical-Aktie wegen einer sinkenden Verschuldung eine höhere Bewertung zukommen lassen würden.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley stufen in ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktie den Titel von "equal-weight" auf "overweight" hoch und heben das Kursziel von 20,00 auf 27,00 USD an.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:20,11 Euro -0,15% (05.11.2018, 14:09)