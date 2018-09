Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse der Analystin Irina Koffler von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse sprich Irina Koffler, Aktienanalystin bei Mizuho Securities USA, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) aus.Die FDA habe das Migränemedikament Ajovy (fremanezumab) zugelassen. TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. habe bereits auf ein solches Szenario hingewiesen. Die Investoren seien aber im Vorfeld der Entscheidung nervös gewesen.Die Analysten von Mizuho Securities USA heben ihre Umsatzprognosen an, bleiben aber mit ihren Annahmen zum Verbreitungsgrad wegen der Hinweise zur Verträglichkeit hinter den Planungen von TEVA zurück.Analystin Irina Koffler setzt das Kursziel für die TEVA Pharmaceutical-Aktie von 28,00 auf 29,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie: