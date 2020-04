Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (07.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) unter die Lupe.Viele Verbraucher in Deutschland hätten sich aus Sorge um das Coronavirus mit Arzneien eingedeckt. Im März habe die Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten stark angezogen und Pharmaunternehmen eine Sonderkonjunktur beschert. Das hätten mehrere Arzneihersteller auf dpa-Anfrage berichtet. Auch die Ratiopharm-Mutter TEVA und Bayer würden das veränderte Kaufverhalten spüren."In den letzten Wochen mussten wir über unser gesamtes Portfolio hinweg die zum Teil dreifache Bestellmenge bewältigen", habe etwa die Ratiopharm-Konzernmutter TEVA am Dienstag in Ulm erklärt. Die Nachfrage bei rezeptfreien Arzneien sei im März vor allem bei Paracetamol-haltigen Mitteln und Vitaminpräparaten viel höher gewesen als sonst. In Einzelfällen habe es bei der Auslieferung Verzögerungen gegeben. TEVA habe nicht nur in der Produktion die Kapazität erhöht, auch die Logistik arbeite in drei statt zwei Schichten.Der Aspirin-Hersteller Bayer verzeichne nach Konzernangaben ebenfalls eine höhere Nachfrage nach Medikamenten - vor allem nach Nahrungsergänzungsmitteln sowie Präparaten gegen Erkältungen und Allergien. Man sei "sehr gut in der Lage", den Andrang zu bedienen, bitte aber Verbraucher, sich beim Kauf auf übliche Mengen zu beschränken, so das DAX-Unternehmen.Auch wenn Selbsttherapien mit Schmerzmitteln gegen Corona umstritten seien und es widersprüchliche Ratschläge gegeben habe: Der Ansturm von Verbrauchern in Apotheken halte seit Wochen an. "Die Nachfrage nach Arzneien und die Unsicherheit der Menschen ist hoch", habe jüngst der Branchenverband ABDA berichtet.Inwiefern die im SDAX gelistete Dermapharm vom Run auf Medikamente profitiere, könnte sich bereits am Mittwoch zeigen. Denn die Gesellschaft wolle die Guidance für 2020 publizieren. Potenzielle Corona-Effekte beim Hersteller von patentfreien Arzneimitteln könnten in der morgigen Prognose enthalten sein.TEVA ist für den "Aktionär" trotz der Sonderkonjunktur kein Kauf, so Michel Doepke. Bei Bayer hingegen nehme die Comeback-Spekulation Fahrt auf. Die Aktien der Versandapotheken SHOP APOTHEKE EUROPE und Zur Rose sowie die des Medikamentenherstellers Dermapharm würden sich seit längerem auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" befinden und bei Schwäche für spekulativ ausgerichtete Anleger kaufenswert bleiben. (Analyse vom 07.04.2020)Mit Material von dpa-AFX