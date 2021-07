Tradegate-Aktienkurs TAL Education ADR-Aktie:

8,90 EUR -49,14% (23.07.2021, 11:51)



NYSE-Aktienkurs TAL Education ADR-Aktie:

20,52 USD -3,80% (22.07.2021)



ISIN TAL Education ADR-Aktie:

US8740801043



WKN TAL Education ADR-Aktie:

A1C7VE



Ticker-Symbol TAL Education ADR-Aktie:

IZZ



NYSE Ticker-Symbol TAL Education ADR-Aktie:

TAL



Kurzprofil TAL Education Group:



TAL Education Group (ISIN: US8740801043, WKN: A1C7VE, Ticker-Symbol: IZZ, NYSE Ticker-Symbol: TAL) ist eine Holdinggesellschaft für eine Gruppe von Unternehmen, die Nachhilfeprogramme für Grund- und Sekundarschüler in der Volksrepublik China (VR China) anbietet. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Nachhilfeunterricht für Kindergartenkinder der zwölften Klasse (K-12) an, der die wichtigsten akademischen Fächer abdeckt, darunter unter anderem Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, Geographie, Politikwissenschaft, Englisch und Chinesisch.



Sie bietet auch Beratungsdienste für Auslandsstudien und Vorbereitungskurse für große standardisierte Tests an und betreibt mehrere Online-Community-Plattformen, darunter www.jzb.com (zusammen mit der Anwendung Jiazhang Bang (App)) und www.mmbang.com (zusammen mit der Anwendung Mama Bang). Die Hauptmarken des Unternehmens sind Xueersi, Mobby, Firstleap, Izhikang und Shunshun Liuxue. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte hauptsächlich in Festlandchina und Hongkong. (23.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAL Education-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TAL Education Group (ISIN: US8740801043, WKN: A1C7VE, Ticker-Symbol: IZZ, NYSE Ticker-Symbol: TAL) unter die Lupe.Horror-Crash bei chinesischen E-Learning-Aktien! Durch die Bank würden die Kurse von New Oriental Education, TAL Education und Co gerade rund 50 Prozent einbrechen. Grund dafür sei ein Bericht über Pläne der chinesischen Führung, die den Unternehmen mehr oder weniger die Geschäftsgrundlage entziehen würden.Unternehmen, die an Schulen Nachhilfe anböten, sollten womöglich "gebeten werden", künftig gemeinnützig zu operieren. Das berichte Bloomberg unter Berufung auf Insider. Demnach werde es den Unternehmen künftig womöglich nicht mehr erlaubt sein, sich Kapital zu beschaffen oder an die Börse zu gehen. Das würde Chinas milliardenschweren Markt für Bildungstechnologie massiv treffen.Firmen, die bereits an der Börse seien, dürften künftig womöglich keine Unternehmen mehr kaufen, die im Bereich Schülernachhilfe tätig seien. Außerdem könnte es keine neuen Genehmigungen für Unternehmen, die Nachhilfe für Pflichtschulfächern anböten, geben. Nachhilfe an Wochenenden und in der Ferienzeit solle verboten werden.Für Anleger gilt: Finger weg, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TAL Education ADR-Aktie: