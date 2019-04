Wegen des insgesamt unsicheren Umfeldes sehen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" derzeit aber kein erhebliches Steigerungspotenzial für die TAKKT-Aktie und empfehlen investiert zu bleiben; bei stärkeren Kursrücksetzern raten sie erneut zum Kauf. (Analyse vom 11.04.2019)



Haar (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Büroausstatters TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) unter die Lupe.TAKKT habe die eigenen Erwartungen für das Jahr 2018 erfüllt. Organisch seien die Schwaben um 3,4% gewachsen. Der Umsatz habe knapp 1,2 Mrd. Euro betragen. Die EBITDA-Marge habe 12,7% betragen und berichtet worden sei entsprechend ein operatives Ergebnis von 150 Mio. Euro. Netto hätten 88 Mio. Euro Gewinn in der Kasse geklingelt. Das entspreche einem Gewinn je Aktie von 1,34 Euro.Traditionell sei die Firma eine Cash-Maschine. Die Generierung von Cash überzeuge weiterhin. Der TAKKT-Cashflow habe bei 120 Mio. Euro gelegen und der bereinigte Free Cashflow habe ein Niveau von rund 95 Mio. Euro erreicht. Die üppigen Mittelzuflüssen würden für eine solide Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre sorgen. Für 2018 betrage die Dividende 55 Cent je Aktie. Steige die Eigenkapitalquote auf einen Wert von über 60%, schütte TAKKT eine Sonderdividende aus. Sie betrage 30 Cent je Aktie und führe zu einer Gesamtauszahlung von 85 Cent für 2018."Wir haben eine starke Bilanz. Auch nach der Ausschüttung der Sonderdividende werden wir über eine Eigenkapitalquote von knapp 60% verfügen", habe CEO Felix Zimmermann im Gespräch mit der "Vorstandswoche" gesagt. Die Strategie, weiter auch über Akquisitionen zu wachsen, werde unverändert fortgesetzt. "Wir haben derzeit einen guten Dealflow und schauen uns in USA und Europa nach potenziellen Kandidaten um." Ziel sei dabei auch, die Wertschöpfungskette um Dienstleistungen und Services zu erweitern. "Die Erweiterung der Wertschöpfungskette wollen wir auch organisch umsetzen, beispielsweise durch Installationsservices den Kunden einen zusätzlichen Mehrwert bieten", erkläre Zimmermann.Ins neue Jahr sei das Unternehmen vernünftig gestartet. Das vergleichbare Vorjahresquartal sei sehr schwach gewesen. "In Relation zum momentanen Umfeld war der Start ins Jahr 2019 bisher in Ordnung", so der CEO. Für das Gesamtjahr rechne TAKKT mit einem moderaten Umsatzplus. "Der Einkaufsmanagerindex ist für unser Unternehmen, insbesondere in Europa, ein guter Frühwarnindikator. Seit Mitte 2018 tendiert dieser nach unten. Wir werden uns von diesem Trend nicht abkoppeln können. Somit erwarten wir eine Eintrübung des Geschäfts in Europa in den kommenden Monaten." Der jüngst positive ifo-Index sei hierbei nicht wirklich eine Trendwende.TAKKT beobachte aufmerksam die Aktivitäten von Amazon Business; Zimmermann mache sich jedoch keine allzu großen Sorgen. "Amazon ist für uns ein "Frenemy". Ein "Freund", weil wir die Plattform zum Beispiel mit unseren Eigenmarken als Vertriebskanal nutzen und somit einen ganz anderen Zugang zu Kunden erhalten. Aber auch ein "Feind", weil Amazon sich sehr gut positioniert hat und neben Google selbst die wichtigste Suchmaschine ist. Angesichts unseres Wachstums im E-Commerce müssen wir uns nicht verstecken und sehen Amazon als wichtigen Wettbewerber, der allerdings eher dem lokalen Händler schadet als uns."Für das EBITDA habe Zimmermann eine Rendite von 12 bis 16% für 2019 in Aussicht gestellt. Bisher habe die obere Bandbreite "nur" bis 15% gereicht. Die Differenz hänge am Effekt aus IFRS 16. Um ca. 13 Mio. Euro erhöhe sich das EBITDA dadurch, was aber keinen Einfluss auf den Nettogewinn habe. Unterstelle man mit diesem Effekt für 2019 nur eine Marge an der unteren Bandbreite, würde dies einem deutlichen Gewinnrückgang entsprechen. "Das ist natürlich nicht unser Ziel. Wir wollen besser abschneiden trotz weiterer Investitionen in die Digitalisierung."Inzwischen setze TAKKT bereits mehr als 50% des Umsatzes über E-Commerce ab. "Die Investitionen zahlen sich aus. Wir wachsen im Online-Markt und gewinnen neue Kunden dazu. Wir haben für unsere digitale Agenda nun rund 100 Leute eingestellt und gewinnen dadurch für unser Geschäft wertvolle Erkenntnisse und neue Ideen, wie wir digital noch besser werden können." In der Summe würden die Experten für 2019 schätzen, dass die Stuttgarter beim Nettogewinn in etwa auf dem Niveau des Vorjahres landen würden. Mittelfristig bleibe es das Ziel, zwischen 3 und 5% pro Jahr im Umsatz zu wachsen und dabei mit EBITDA-Margen von 13 bis 16% zu wirtschaften.Die letzte Kaufempfehlung im Oktober 2018 bei Kursen um 12,50 Euro habe sich bereits ausgezahlt. Aktuell würden die Anteilsscheine bei Kursen von knapp 15 Euro handeln. Die Bewertung sei mit einem KGV von 11 und einer Rendite von 4% nicht teuer.