Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 500.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.



Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (13.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK).Die Ergebnismarge von TAKKT sei 2018 von Investitionen in den Aufbau des Online-Vertriebs und überraschend gestiegenen Frachtkosten belastet. Auch wenn das Management davon ausgehe, die höheren Frachtkosten an Kunden weitergeben zu können, werde bis Jahresende nur das Erreichen des unteren Endes der Guidance (EBITDA-Marge: 13 bis 15%) erwartet. Diese leichte Margeneintrübung werde allerdings nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Cashflow-Stärke von TAKKT haben. Hofmann rechne mit einem operativen Cashflow von etwa 120 Mio. EUR und einem Free-Cashflow von etwa 95 Mio. EUR. Die bilanzielle Nettoverschuldung sollte daher auf unter 100 Mio. EUR sinken. Andererseits dürfte ein von ihm erwarteter Net profit von 83 Mio. EUR die Eigenkapitalquote auf über 65% ansteigen lassen.TAKKT weise im Geschäftsbericht explizit darauf hin, dass bei einer sehr hohen Eigenkapitalquote und dem Ausbleiben von Akquisitionen die Zahlung einer Sonderdividende möglich sei. Letztmalig sei dies 2012 der Fall für das Geschäftsjahr 2011 gewesen. 2011 habe die EK-Quote bei 55% und die bilanzielle Nettoverschuldung bei 94 Mio. EUR gelegen. Für 2018 rechne Hofmann mit einer EK-Quote von 65,1% und einer bilanziellen Nettoverschuldung von 78 Mio. EUR. Da er zudem davon ausgehe, dass in dem aktuell unsicheren wirtschaftlichen Umfeld wohl keine größeren Akquisitionen getätigt werden dürften, stünden die Chancen für eine Sonderausschüttung seiner Ansicht nach sehr gut. Zusätzlich zur der aktuellen Unterbewertung der Aktie spreche daher auch die realistische Chance auf eine Sonderdividende für die TAKKT-Aktie.Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt daher auf Basis seines anhand historischer Bewertungsrelationen abgeleitetes Kursziel von 20 EUR sowei seine Kaufempfehlung für die TAKKT-Aktie. Risiken für seinen Investment Case würden sich insbesondere aus gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten in den Kernregionen Nordamerika und Europa ergeben. (Analyse vom 13.09.2018)Börsenplätze TAKKT-Aktie: