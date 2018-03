Die TAKKT-Aktie ist mittel- bis langfristig weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 21.03.2018)



Haar (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Büroausstatters TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) mittel- bis langfristig weiter kaufenswert.Der in Stuttgart ansässige B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung habe im Jahr 2017 aufgrund von negativen Wechselkurseffekten mit einem Umsatz von über 1,1 Mrd. Euro einen leicht geringeren Umsatz als im Vorjahr erzielt. Das organische Wachstum habe bei 0,4% gelegen. TAKKT-Chef Felix Zimmermann habe für 2017 höhere Erwartungen gehabt. Der Umsatz sollte organisch um 2 bis 5% wachsen. Die Prognose sei daher im Herbst auf ein organisches Umsatzplus von 0 bis 1% angepasst worden. "In Europa ist unser Geschäft in 2017 gut gelaufen. Das Umfeld und die Rahmenbedingungen waren positiv. Unser US-Geschäft entwickelte sich allerdings herausfordernd. Verantwortlich war ein unsicheres Marktumfeld bei einigen Kundengruppen, während sich die dortige Konjunktur insgesamt weiterhin robust zeigte", habe der CEO den Experten im Hintergrundgespräch gesagt.Die verschiedenen Einzeleffekte in Nordamerika seien unterschiedlicher Natur: Beim Geschäft mit Kunden aus den Bereichen Food Service und Lebensmitteleinzelhandel hätten die Schwaben Federn lassen müssen. Die Übernahme der Biosupermarktkette Whole Foods Market durch Amazon habe zum Beispiel zu Verunsicherung in diesem Markt geführt. Daraus seien Sparmaßnahmen gefolgt, unter denen das Geschäft von TAKKT gelitten habe. Zudem habe ein größerer staatlicher Kunde zur Jahresmitte einen Rahmenvertrag nicht verlängert. "Wir haben diesen Kunden nicht verloren. Die Ausschreibung ist weiterhin offen", so Zimmermann. Die Marge bei TAKKT America habe allerdings trotz eines schwächeren Umsatzes ganz gut gehalten werden können.Im Hinblick auf die Profitabilität habe TAKKT die eigenen Erwartungen für das Jahr 2017 erfüllt. Das EBITDA habe bei über 150 Mio. Euro gelegen. Die EBITDA-Marge habe ein Niveau von 13,5% erreicht und sei im Zielkorridor zwischen 12 und 15% gelandet. Das Niveau des Vorjahres sei erwartungsgemäß um gut 20 Mio. Euro unterschritten worden. 2016 sei das EBITDA durch positive Einmaleffekte beeinflusst worden. Dazu habe das Unternehmen 2017 höhere Kosten für die Umsetzung der Digitalen Agenda verbucht. Die schwächere Umsatzentwicklung habe sich ebenfalls nachteilig auf den Gewinn ausgewirkt. Das EBIT habe sich gegenüber dem Vorjahr von 142 auf über 123 Mio. Euro reduziert.Beim Steueraufwand habe das Unternehmen von der Verabschiedung der US-Steuerreform profitiert. Aus der Neubewertung latenter Steuerverbindlichkeiten habe ein nicht zahlungswirksamer Ertrag von 18,4 Mio. Euro resultiert. Trotz geringerem operativen Gewinn habe sich der Nettogewinn respektive das Ergebnis je Aktie daher von 1,39 auf 1,47 Euro je Aktie erhöhen können. Die Dividende solle sich analog zum Vorjahr auf 55 Cent je Aktie belaufen. Traditionell seien die Schwaben sehr stark beim Cashflow. Der TAKKT-Cashflow habe 2017 ein Niveau von 109,1 Mio. Euro erreicht.Beim Gewinn würden die Stuttgarter in diesem Jahr von einer geringeren Steuerbelastung in den USA profitieren. Der Umsatz in 2018 werde in jedem Fall höher ausfallen als im Vorjahr. Jüngst habe TAKKT den britischen Online-Händler für Büromöbel Equip4Work gekauft. Die Firma habe im Jahr 2016/2017 einen Umsatz von 40 Mio. Britischen Pfund bei einer niedrigen zweistelligen EBITDA-Marge erzielt. "Diese Übernahme ist eine schöne Ergänzung für unsere neu gegründete newport Gruppe. Wir erwarten weiteres Wachstum aus dieser Übernahme in unserer Gruppe", so Zimmermann. Die Chancen für weitere Zukäufe seien positiv. "Wir haben einen guten Dealflow. Es ist viel Bewegung im Markt." Insgesamt habe TAKKT eine Firepower von über 200 Mio. Euro für Akquisitionen.Strategisch konzentriere sich das Unternehmen weiterhin auf die Umsetzung der Digitalen Agenda, die das künftige Wachstum der Gruppe beschleunigen solle. "Wir haben bei unserer Digitalen Agenda in 2017 große Fortschritte gemacht und konnten beim E-Commerce deutlich wachsen", so der Firmenchef. Der Umsatz aus Online-Geschäften könnte bald die Marke von 600 Mio. Euro knacken und solle sich 2020 auf etwa 900 Mio. Euro erhöhen. In die Digitalisierung investiere TAKKT bis 2020 rund 50 Mio. Euro, von denen rund 16 Mio. Euro in 2017 angefallen seien. Daneben seien etwa 5 Mio. Euro als Beteiligungen an Start-Ups geflossen. TAKKT agiere hier als Investor in junge Unternehmen, die sich auf digitale Geschäftsmodelle konzentrieren würden. "Wir haben uns inzwischen bei sieben Gesellschaften und einem Fonds in diesem Bereich engagiert. Diese Geschäfte entwickeln sich bisher vielversprechend und sind spannend, wobei wir natürlich bei diesen Investments erst am Anfang stehen."Mit einem KGV von ca. 16 für 2018 sei TAKKT weiterhin nicht sonderlich hoch bewertet. Das Unternehmen sei solide aufgestellt, werde 2018 wieder wachsen und erziele nach wie vor sehr gute Cashflows.