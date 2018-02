XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

21,55 EUR -4,43% (15.02.2018, 12:07)



Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

21,40 EUR -5,31% (15.02.2018, 11:49)



ISIN TAKKT-Aktie:

DE0007446007



WKN TAKKT-Aktie:

744600



Ticker-Symbol TAKKT-Aktie:

TTK



Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 500.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.



Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und hat weltweit knapp 3 Millionen Kunden. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (15.02.2018/ac/a/nw)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für Aktie der TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) 19,50 Euro auf 22 Euro.Der Umsatz von TAKKT sei auch in Q4/17 organisch um 0,1% rückläufig gewesen, wobei das Plus in Europa (+2,2%) durch die gegenläufige Entwicklung in Amerika (-2,6%) kompensiert worden sei. Dies habe zusammen mit anhaltenden Aufwendungen für die Umsetzung der Digitalen Agenda zu einem Rückgang der EBITDA-Marge um 0,7%-Punkte auf 11,3% (FY17 -1,7%-Punkte auf 13,5%) geführt. Alles in allem habe die operative Entwicklung im Rahmen seiner Erwartungen gelegen. Überrascht hätten jedoch die Auswirkungen der US-Steuerreform, die sich in Q4/17 mit 18,4 Mio. EUR positiv niedergeschlagen und zu einer Verdoppelung des EPS geführt habe. Daher liege auch das EPS für 2017 mit 1,47 EUR über seine Prognose (1,16 EUR). Das Management werde der HV erwartungsgemäß eine unveränderte Dividende von 0,55 EUR je Aktie vorschlagen.Mit Vorlage des endgültigen Zahlenwerks (21.03.) werde das Management die Guidancekonkretisieren. Bisher werde in Europa mit einem günstigeren Marktumfeld gerechnet, während die Entwicklung in den USA weiterhin von Unsicherheiten in einzelnen Marktsegmenten geprägt sein dürfte. Das von Hofmann erwartete Umsatzplus von 6,5% könnte daher etwas zu optimistisch sein, während er einen Anstieg der EBITDA-Marge auf 14% nach wie vor für erreichbar halte. Die Steuerreform in den USA dürfte die Steuerquote allerdings signifikant sinken lassen. Mangels einer aussagekräftigen Peergroup habe er den fairen Wert der Aktie aus den historischen Bewertungsmultiplikatoren abgeleitet. Auf Basis des um ein Jahr fortgeschriebenen Prognosezeitraums ergebe sich daraus ein fairer Wert von 22 EUR (bisher 19,50 EUR).Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die TAKKT-Aktie bekräftigt. Risiken für seinen Investment Case würden sich insbesondere aus gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten in den Kernregionen Nordamerika und Europa ergeben. (Analyse vom 15.02.2018)Börsenplätze TAKKT-Aktie: