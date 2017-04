Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Einstieg mit einer ersten Position. Kursrücksetzer seien eine ideale Kaufgelegenheit. (Analyse vom 12.04.2017)



Börsenplätze TAKKT-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

21,095 EUR -0,71% (11.04.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

20,994 EUR -0,65% (12.04.2017, 08:18)



ISIN TAKKT-Aktie:

DE0007446007



WKN TAKKT-Aktie:

744600



Ticker-Symbol TAKKT-Aktie:

TTK



Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 200.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.



Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und hat weltweit knapp drei Millionen Kunden. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (12.04.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Büroausstatters TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK).Der B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung mit über 500.000 angebotenen Produkten habe das Jahr 2016 erfolgreich abgeschlossen und die eigenen Erwartungen gut erfüllt. Firmenchef Felix Zimmermann habe zufrieden über ein weiteres Rekordjahr berichten können. Die Einnahmen hätten um knapp 6% auf 1.125 Mrd. Euro expandiert. Das EBITDA habe ein Niveau von über 171 Mio. Euro erreicht. Die EBITDA-Marge: 15,2%.Bereinigt um positive Einmaleffekte habe diese Rendite bei 14,5% gelegen und damit innerhalb der eigenen Prognosebandbreite von 12 bis 15%. Vor Steuern und Zinsen hätten die Schwaben 142 Mio. Euro und netto 91,4 Mio. Euro verdient. Das entspreche einem Gewinn je Aktie von 1,39 Euro. Ebenfalls neue Bestmarken zeige die Kapitalflussrechnung. TAKKT sei seit vielen Jahren eine Cashmaschine! 2016 habe der operative Cashflow mit fast 117 Mio. Euro gesprudelt. Abzüglich Capex habe der Free Cashflow einen Wert von über 101 Mio. Euro erreicht. Vom Rekordjahr 2016 würden die Anteilseigner in Form einer erhöhten Dividende von 50 auf 55 Cent je Aktie profitieren. Auf aktuellem Kursniveau entspreche dies immerhin einer soliden Dividendenrendite von 2,5%.TAKKT-CEO Zimmermann zeige sich bei unserem Treffen in Frankfurt für die weitere Entwicklung der Gruppe zuversichtlich. Beide Märkte, USA und Europa, sollten 2017 erneut zum Wachstum beitragen. In der Summe rechne der Firmenchef in diesem Jahr mit einem organischen Umsatzplus von 2 bis 5%. 2016 seien das Q1 und das Q2 sehr stark und Q3 und Q4 eher schwächer gewesen. "2017 könnte es umgekehrt laufen", sage Zimmermann. In der Vergangenheit hätten sich die Stuttgarter immer wieder über Akquisitionen gestärkt und somit das Wachstum beschleunigt. 2016 sei es in dieser Hinsicht eher ruhiger gewesen.2017 wolle TAKKT wieder angreifen. "Wir haben sowohl in den USA als auch in Europa momentan einen relativ hohen Dealflow. Der Nachteil: Die Preise sind etwas hoch. Sofern eine Gesellschaft gut zu uns passt und wir uns preislich einigen, schlagen wir zu", sage Zimmermann. Selbst ein größerer Zukauf mit einem Umsatz jenseits der Marke von 100 Mio. Euro sei denkbar. "Wir haben derzeit eine Firepower von bis zu 300 Mio. Euro", ergänzt Zimmermann. Per Ende 2016 sei TAKKT lediglich mit 178 Mio. Euro netto verschuldet. Die Eigenkapitalquote betrage rund 55%. Bei Werten von mehr als 60% könnte mittelfristig wieder eine Sonderausschüttung winken. In der Vergangenheit seien immer wieder überschüssige Gelder als Sonderdividende an die Anteilseigner ausgekehrt worden.Für die Investitionen in die Digitalisierung nehme Zimmermann in 2017 eine leicht geringere EBITDA-Marge in Kauf. "Wir erwarten eine EBITDA-Marge in der Mitte unseres Zielkorridors von 12 bis 15%", sage der Firmenchef. Das würde einem Niveau von ca. 13,5% entsprechen. Im Ergebnis werde TAKKT einen Tick weniger verdienen als im Jahr 2016. Sofern das allgemeine Wirtschaftsumfeld positiv bleibe, dürfte das Unternehmen im Jahr 2018 wieder neue Rekordwerte einfahren.Die Aktie von TAKKT sei grundsätzlich ein solides Investment. Das Papier bewege sich im Wesentlichen nach oben. Immer mal wieder erfolge eine Korrektur, die mehr oder weniger stark ausfalle. Für das Jahr 2018 betrage das KGV 14. Angesichts der strammen Free Cashflows und der hohen Ausschüttung sei die Aktie weiterhin nicht zu teuer. Wer mittel- bis langfristig ein gutes und stabiles Investment suche, sei bei TAKKT fündig geworden.